Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Occidentul a avertizat doar prin fraze generale privind riscul unei invazii la scară largă din partea Rusiei și că „nimeni nu credea că va fi așa, că vor tortura oamenii și că acesta este scopul lor”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit într-un interviu pentru Washington Post despre avertismentele SUA cu privire la pregătirile Rusiei de a lansa o invazie la scară largă, dar și despre cât de mult a crezut în posibilitatea unei invazii la scară largă.

Asta în contextul în care în ianuarie Zelenski făcea apel la Occident să nu mai genereze „panică” privind riscurile unui conflict militar, deși spunea că „probabilitatea unui atac există”.

El a estimat atunci că principalul risc pentru ţara sa îl reprezintă „destabilizarea din interior”.

„Cum poți să crezi acest lucru? Că vor tortura oamenii și că acesta este scopul lor? Nimeni nu credea că va fi așa. Și nimeni nu știa asta. Și acum toată lumea spune că te-am avertizat, dar ați avertizat prin fraze generale. Când am spus să ne oferiți detalii - de unde vor veni, câți oameni și așa mai departe - toți aveau la fel de multe informații ca și noi. Și când am spus: „Bine, dacă vin de aici și va fi luptă grea aici, putem obține arme pentru a-i opri?” Nu am înțeles. De ce am nevoie de toate aceste avertismente? De ce trebuia să îmi înnebunesc populația?”, a spus Zelenski pentru Washington Post.

Întrebat ce le-ar spune ucrainenilor care spun acum că dacă ar fi știut ar fi putut să fugă din timp sau să se pregătească din timp, Zelenski a spus că din decembrie până în februarie, „ucrainenii au retras bani din economia noastră.

Am fi putut fi severi în privința asta, dar nu am lăsat nici Banca Națională, nici pe nimeni altcineva să limiteze capacitatea oamenilor de a-și lua banii”.

„Au avut acces la toate informațiile disponibile”, a mai spus Zelenski.

De asemenea, la întrebarea dacă SUA au oferit suficiente arme pentru a se apăra înainte de 24 februarie, Zelenski a spus că nu poate fi decât recunoscător Americii pentru tot ce au ucrainenii, dar „trebuie să înțelegem clar faptul că am avut întotdeauna arme din epoca sovietică. Nu am avut niciodată armele NATO. Minimul pe care l-am avut din 2014 a fost, în opinia mea, insuficient”.

Președintele ucrainean nu a răspuns nimic concret în momentul în care a fost întrebat dacă a primit vreodată o explicație pentru care nu li s-au furnizat mai multe arme înainte de 24 februarie, din moment ce Washingtonul știa ce urmează.

sursa: hotnews.ro