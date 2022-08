Mai multe explozii au fost auzite la o bază aeriană militară din satul Hvardiiske, în apropiere de Simferopol, în centrul peninsulei Crimeea, potrivit Kommersant, citat de Kyiv Independent, scrie hotnews.

Coloane de fum negru au fost văzute marți la o bază aeriană militară rusă din apropierea localității Gvardeyskoye, în centrul Crimeii controlate de Rusia, a relatat ziarul rus Kommersant, notează Reuters.

Baza militară se află la aproximativ 93 de kilometri de depozitul de muniții care a fost avariat marți dimineață în apropierea orașului Djankoi, în nordul Crimeei, potrivit The Guardian.

Ministerul rus al apărării a pus seama pe un "sabotaj" o serie de explozii în jurul localității Djankoi din nordul Crimeei, a relatat agenția de presă de stat RIA.

Oficial, Ucraina nu a confirmat și nici nu a negat implicarea sa în recenta serie de explozii din Crimeea, pe care Rusia a anexat-o în 2014.

Dar un oficial ucrainean de rang înalt a declarat pentru The New York Times, sub rezerva anonimatului, că o unitate militară ucraineană de elită care operează în spatele liniilor inamice este responsabilă pentru explozia de la depozitul Djankoi.care a provocat numeroase detonări, potrivit Ukrainska Pravda.

The New York Times sugerează că Ucraina a folosit tactici neconvenționale încă de la începutul războiului, încercând să învingă inamicul, care este depășit semnificativ din punct de vedere numeric.

Jurnalistul de investigații Hristo Grozev spune că la baza aeriană, care face parte din cadrul marinei ruse, în momentul exploziilor erau 12 avioane SU-24M și 12 avioane SU-25SM.

In #Crimea, 2021 satellite images show, the large sprawling military airfield at Hvardiis'ke (near city of Simferopol), has dozens of Russian jets stationed there - all lined up along its runways. There's also a very large ammo depot (red sq), which screams out to be hit. Ukraine https://t.co/LuGL7d4Q2V pic.twitter.com/IX9BoAp8bU