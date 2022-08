Rușii se laudă, la expoziția Armata-2022, cu un „câine-robot de luptă”, dar acesta s-a dovedit a fi o jucărie vândută pe AliExpress, scrie theins.ru. Publicația arată că acesta este un robot produs de o companie din China și costă 2.700-3.800 de dolari americani. Robotul este mai degrabă o jucărie, a cărei baterie ține circa 30 de minute – potrivit utilizatorilor – și care poate atinge o viteză de 4-5 km/oră, mult sub ceea ce susțin dezvoltatorii produsului, scrie defapt.ro.

Rușii se laudă cu un „câine-robot de luptă”

„Câinele-robot de luptă”, produs de o firmă rusească, a fost prezentat de agenția rusă Novosti.

La prezentare, câinele robot a transportat o încărcătură sub forma unei grenade antitanc de unică folosință, propulsată de rachetă cu un lansator de grenade RPG-26. El era „îmbrăcat” în camuflaj negru.

Potrivit presupușilor dezvoltatori ruși, câinele robot, denumit complexul M-81, poate „desfășura foc țintit, transporta arme, în scopuri civile poate fi folosit în zona de urgență pentru recunoaștere, trecere prin moloz și livrare de medicamente”. Când este folosit în luptă, câinele robot poate fi încă angajat în desemnarea țintei, patrulare și securitate, au spus dezvoltatorii.

„Acest complex arată ca un câine datorită faptului că este realizat cu utilizarea bionicii – principiile, structurile și mecanica caracteristice lumii animale, prin urmare seamănă cu câinii, mai ales în dinamică”, au mai susținut dezvoltatorii, potrivit Ria Novosti.

Good news! Remember that robot dog you saw with a gun!? It was made by @UnitreeRobotics. Seems all you need to dump it in the dirt is @flipper_zero. The PDB has a 433mhz backdoor. No need for @gnuradio! https://t.co/xjDepcGYe2 cc/ @UnitreeRobot007 @IrvingRobotics @shunweicapital pic.twitter.com/6PJHjcsgJL