Explozia ce a avut loc marți în Crimeea ar putea fi mai importantă decât ar putea părea la prima vedere, sugerând că ucrainenii ar încerca să taie rutele de aprovizionare rusești în Crimeea, scrie Hot News.

Analistul militar Chris Owen explică pe pagina sa de Twitter că noua explozie ar fi avut loc în apropierea satului Maiske, la 21 kilometri est de importantul nod feroviar de la Djankoi.

Rușii au declarat deja că este vorba de o explozie de muniții, lucru despre care Owen spune că este clar din înregistrările video distribuite de mai multe persoane.

2/ The explosion site is reportedly located in or near the village of Mais'ke, 21km east of the major road and rail junction of Dzhankoi.

„În funcție de locul exact în care a avut loc explozia, aceasta ar putea avea o importanță strategică majoră. Singura cale ferată directă între Rusia și Crimeea trece prin Maiske (cea mai apropiată gară pentru pasageri se află în satul Azovske alăturat)”, afirmă analistul militar.

3/ Depending on exactly where the seat of the explosion is, this could have a lot of strategic significance. The only direct railway line from Russia to Crimea runs through Mais'ke (the nearest passenger station is in the adjoining village of Azovske).

„Este prin urmare posibil ca această explozie să fi tăiat una dintre principalele rute în Crimeea și sudul Ucrainei. Ea va fi în mod deosebit de dificil de reparat dacă muniții au fost împrăștiate pe o zonă mai largă”, subliniază el.

Owen amintește de atacul cu sisteme HIMARS efectuat de ucraineni pe 29 iulie împotriva unui depozit de muniții din satul Brîlivka aflat pe axa Djankoi-Herson, analistul speculând la momentul respectiv că este posibil ca atacul să îi facă pe ruși să își mute depozitele și punctele de descărcare a muniției mai în spatele frontului, pentru a ieși din raza de acțiune a lansatoarelor multiple de rachete primite de Kiev din Statele Unite.

Efectele sistemelor HIMARS asupra rutelor de aprovizionare rusești

„Djankoi nu poate fi lovit de rachetele GMLRS pe care Ucraina le trage în prezent cu sistemele sale HIMARS. Așadar, depozitul de la Maiske ar putea conține muniție despre care rușii sperau acum că nu poate fi lovită de ucraineni”, explică analistul militar.

„După cum au notat și alții, acest tip de distanță reduce cu mult frecvența cu care Rusia își poate reaproviziona trupele de pe front - de exemplu, Maiske se află la 233 de kilometri de Herson, un drum de 4 ore cu mașina. Astfel că simplul fapt de a rămâne în afara razei sistemelor HIMARS plasează restricții asupra rușilor”, adaugă Owen.

Location of blast - #Dzhankoi in occupied Crimea is nowhere within the ~ 50 mi / 80 km (#HIMARS GMLRS range) from Ukrainian positions. Well over 100 mi / 160 km from even occupied Kherson.

Mai mulți experți și analiști militari contactați de jurnaliștii de investigație de la Meduza au explicat la rândul lor că una dintre soluțiile pe care forțele armate ruse le-ar putea adopta pentru a-și feri liniile de aprovizionare de atacurile cu sisteme HIMARS ar fi mutarea depozitelor și a centrelor de descărcare în spatele frontului. Aceștia au notat de asemenea că mutarea respectivă ar duce la lungirea semnificativă a liniilor de aprovizionare rusești și reducerea numărului de transporturi ce pot fi efectuate zilnic. Suspiciuni că exploziile din Crimeea sunt provocate de sabotori ucraineni Chris Owen mai spune că nu este imposibil ca explozia de muniții de la Maiske să fi fost un accident ținând cont că Rusia a utilizat deja cantități enorme de muniții și acum se bazează pe stocuri mai vechi ce tind să fie mai instabile. „Accidentele sunt chiar posibile, mai ales datorită faptului că rușii se bazează pe munca manuală” pentru încărcarea și descărcarea munițiilor, mai spune acesta. Analistul militar mai spune însă că o altă explozie a fost raportată la o stație din Djankoi deși aceasta nu a fost deocamdată geolocalizată independent. Ea ar putea avea legătură cu calea ferată principală Simferopol-Djankoi-Melitopol care, spre deosebire de cea care trece prin Maiske, este electrificată. 9/ But there's also reportedly been an explosion at a transformer station in Dzhankoi. I've not yet seen it geolocated, but this may be related to the main Simferopol-Dzhankoi-Melitopol railway line, which is electrified (unlike the line through Mais'ke). pic.twitter.com/zNIhpZQ0WG — ChrisO (@ChrisO_wiki) August 16, 2022