Ucrainenii au realizat un atac pe teritoriul Rusiei în care au folosit drone kamikaze pentru distrugerea unui turn de comunicații folosit de armata rusă, susține fostul deputat de la Kiev Anton Gherașcenko, în prezent consilier al ministrului de Interne ucrainean, citat de Digi24.

Turnul, situat în regiunea Belgorod din Rusia, era cel mai probabil folosit pentru a monitoriza pozițiile și mișcările trupelor ucrainene, a declarat Gherașcenko într-o postare publicată pe contul personal de Twitter.

În luna iulie, Casa Albă a anunțat acordarea unui ajutor militar pentru Ucraina în valoare e 270 de milioane de dolari, din care 100 de milioane reprezentând costurile de achiziție pentru 580 de drone kamikaze de tip Phoenix Ghost, conform Reuters.

Până luna trecută, SUA au trimis Ucrainei și alte peste 700 de drone kamikaze de tip Switchblade, conform Financial Times. În total, valoarea ajutorului militar acordat de Statele Unite Ucrainei este de peste 8,2 miliarde de dolari.

