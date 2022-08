Cel puțin două persoane au murit și alte două au fost rănite pe o plajă din Zatoka, regiunea Odesa, după ce o mină a explodat în mare, la câțiva metri de plajă.

În zona Mării Negre, pe plaja Zatoka, regiunea Odesa din Ucraina, au fost montate semnale de avertizare din cauza mai multor mine de război.

„Potrivit rapoartelor preliminare, un grup de bărbați, ignorând restricțiile anunțate privind accesul pe plajă și înotul în apele de coastă, ignorând semnele de avertizare, au intrat în apă. Ca urmare, două persoane au fost ucise și două au fost rănite”, a anunțat Comandamentul Operațional Sud ucrainean, citat de Digi24.

Turiștii nu au respectat avertismentele și au intrat în apă. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini poate fi observată explozia, la doar câțiva metri de țărm.

A mine exploded on a beach in the #Odesa region, where there were vacationers. pic.twitter.com/1zC0fz9x3k