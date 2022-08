În evaluarea de luni dimineața a frontului din Ucraina, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Washington susține că forțele ucrainene au bombardat și distrus cartierul general din Donbas al grupului privat Wagner, scrie Digi24.

Detașamentele companiei militare private ale grupului Wagner au fost active în eforturile Rusiei de a câștiga teren în jurul orașului Bakhmut și probabil că au contribuit la succesele recente în acest domeniu.

Diverse surse ruse și ucrainene au raportat că mercenarii Grupului Wagner au jucat un rol esențial în capturile anterioare ale așezărilor Pokrovske (la est de Bakhmut), Klinove (18 km sud-est de Bakhmut), Novouhanske (25 km sud-est de Bakhmut) și în capturarea centralei electrice pe cărbune Vuhlehirsk, care se află la aproximativ 20 km sud-est de Bakhmut. Canalele ruse Telegram au lăudat munca Grupului Wagner în finalizarea capturii complicate din punct de vedere tactic a centralei electrice Vuhlehirsk pe 26 iulie.

Grupul Wagner are, de asemenea, un sediu în Popasna, la aproximativ 40 km nord-est de Bakhmut. Un blogger rus de război a postat pe Telegram imagini despre vizita sa raportată la sediul grupului Wagner, despre care a susținut este în Popasna.

Several Telegram channels reporting that a Wagner Group site in Popasna was struck by Ukrainian forces. Voenkor Kotenok indicates that this was HIMARS strike. Some rumor that Prigozhin was present at this location prior to strike. Sources below. pic.twitter.com/UVaXe7uTJv

— Jack Margolin (@Jack_Mrgln) August 14, 2022

Russian media report Ukrainian army destroyed Wagner Group military base in occupied Popasna, Luhansk Oblast. Earlier a Russian propagandist published detailed pictures of the base in his telegram channel. Ukrainian military reportedly used the pictures to geolocate Wagner base. pic.twitter.com/77VN68k033

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) August 14, 2022

Această locație permite, probabil, comandamentului Grupului Wagner să coordoneze diferite operațiuni ofensive în nord-estul regiunii Donețk, din interiorul teritoriului ocupat de ruși din regiunea Lugansk.

Diverse surse ruse și ucrainene au raportat că forțele ucrainene au vizat și distrus cartierul general al Grupului Wagner în noaptea de 13 spre 14 august cu sistemele de rachete HIMARS, probabil datorită geolocalizării postării de pe Telegram a bloggerului rus.

⚡️HIMARS hit a Wagner mercenaries base in Popasna on occupied territories.



Wagner group is a private "army" of Putin, responsible for atrocities all over the world, including 🇺🇦.



It seems that the location was found out from 📷 made by 🇷🇺 propagandist. pic.twitter.com/67SrVSfnyG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 14, 2022

Potrivit altor bloggeri militari ruși, care recunosc existența atacului, pe 12 august ar fi fost localizat la sediul din Popasna chiar patronul firmei de mercenari, oligarhul Evgheni Progojin. Nu se știe dacă acesta încă mai era acolo la momentul atacului.