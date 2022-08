Avioanele de atac ale fortelor aeriene ucrainene au lansat sambata zece lovituri aeriene de grup asupra fortelor de ocupatie rusesti, a anuntat serviciul de presa al Comandamentului Fortelor Aeriene al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de Aktual24.ro.

In cursul zilei de 13 august, avioanele de atac ale Comandamentului Fortelor Aeriene ale Fortelor Armate ale Ucrainei au lansat zece lovituri aeriene de grup asupra pozitiilor fortelor de ocupatie in mai multe zone operationale.

„Sub acoperirea avioanelor de vanatoare, avioanele de atac Su-25 si bombardierele Su-24M au atacat plutoane si companii, coloane de tancuri in mars, pozitii ale sistemelor de rachete cu lansare multipla, treceri de rauri si concentrari de efective si echipamente inamice.

Au fost distruse aproximativ cincisprezece vehicule blindate de lupta apartinand inamicului si au fost ucisi zeci de ruscisti [rusi – n.r.]”, a precizat serviciul de presa.

Prioritatea Rusiei a fost probabil saptamana trecuta sa reorienteze unitati pentru a-si consolida campania in sudul Ucrainei, informeaza serviciile de informatii militare britanice intr-o postare pe Twitter, relateaza Reuters.

Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de bombardarea complexului centralei nucleare de la Zaporojie, din sudul Ucrainei. Rusia a ocupat centrala anterior in acest an.

Fortele sustinute de Rusia ale asa-numitei Republici Populare Donetk au continuat sa incerce sa patrunda la nord de orasul Donetk, potrivit sursei citate.

Lupte grele au loc indeosebi in localitatea Peski, in apropiere de aeroportul din Donetk, a anuntat Ministerul Apararii britanic in buletinul sau zilnic de informatii publicat pe Twitter.

Comandamentul militar ucrainean a anuntat sambata ca „lupte crancene” continua la Piski, o localitatea asupra careia Rusia anuntase anterior ca are controlul deplin.

Regatul Unit a mai precizat ca asaltul rusesc „probabil” isi propune sa asigure autostrada M04, principalul drum de acces spre Donetk din Vest.