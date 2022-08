Ambasada Rusiei în Australia, sub atac! Un cangur a forțat poarta reprezentanței diplomatice, dar a cedat după 10 secunde de asalt. Imaginile asaltului au devenit virale, defapt.ro.

Imaginile arată că animalul a încercat un prim atac, a eșuat și a încercat din nou. Însă, după noul eșec, a abandonat definitiv și a plecat țopăind.

Atacul a fost filmat pe una dintre camerele de securitate ale ambasadei Rusiei, iar un oficial l-a postat pe rețelele de socializare.

Televiziunile locale au comentat faptul că animalul avea șoldurile prea largi, de aceea nu s-a putut strecura prin grilajul de la poartă. Pe de altă parte, ele se întreabă dacă acest cangur n-a fost greșit înțeles și dorea, poate, să ceară azil politic.

A kangaroo has attacked the gates of the Russian Embassy in Australia.



Just waiting for the Russian authorities to declare it a clear case of “widespread Russophobia”. pic.twitter.com/tBObBvsJ0l