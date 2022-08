Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat vineri seara un nou apel către statele Uniunii Europene să interzică vizele pentru cetăţenii ruşi pentru a evita ca blocul să devină un ”supermarket” deschis oricui are mijloacele necesare pentru a intra, informează Agerpres.



Zelenski a declarat că propunerea sa nu se aplică ruşilor care au nevoie de ajutor pentru că şi-au riscat libertatea sau viaţa rezistând politicilor liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.



”Trebuie să existe garanţii că ucigaşii ruşi sau complicii terorii de stat nu folosesc vizele Schengen”, a spus preşedintele ucrainean într-o alocuţiune în timpul nopţii de vineri spre sâmbătă, referindu-se la vizele care acordă titularilor acces în spaţiul Schengen fără frontiere, care se întinde pe teritoriul mai multor state UE.



”În al doilea rând, nu trebuie să distrugem însăşi ideea de Europa - valorile noastre europene comune. Prin urmare, Europa nu trebuie să fie transformată într-un supermarket în care nu este important cine intră şi unde principalul lucru este doar ca oamenii să plătească pentru produsele lor”.



Zelenski a îndemnat pentru prima dată la interzicerea vizelor într-un interviu acordat săptămâna aceasta ziarului The Washington Post, afirmând că ruşii ar trebui să trăiască în propria lor lume până când îşi vor schimba filozofia.



Apelul lui Zelenski nu a fost încă susţinut de marii jucători din UE. Dar el a spus că a fost încurajat de sprijinul din partea statelor baltice foste sovietice şi al Republicii Cehe, care deţine preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE. Finlanda a susţinut, de asemenea, această idee.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a denunţat săptămâna aceasta apelul lui Zelenski, afirmând că ”orice încercare de a-i izola pe ruşi sau Rusia este un proces care nu are nicio perspectivă”.