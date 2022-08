Maria Pevcic, o jurnalistă rusă de investigație și șefa fundației anticorupție a lui Alexei Navalnîi, relatează cum fosta soție a președintelui Vladimir Putin și noul ei partener au fost îmbogățiți de donații orchestrate de Kremlin, transmite Hotnews.

„Uitați-vă la acest domn tânăr și atletic. Este el ginerele sau verișorul lui Putin? Încă de la vârsta de 33 de ani el a aruncat milioane de euro pe proprietăți frumoase din întreaga Europă”, notează Pevcic într-o serie de postări făcute pe pagina sa de Twitter.

I’ve got a love 💕 story for you. From inside the Putin family. Look at this young and athletic gentleman. Could he be Putin's son-in-law or cousin? Since the age of 33, he’s been splashing millions of € on the beautiful properties all over Europe. Who is he though? THREAD. pic.twitter.com/ixzUCzrWrJ — Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

„Însă cine este el de fapt?”, întreabă ea retoric. „Vile și apartamente în Franța, Elveția și Spania. Ce portofoliu frumos pentru cineva care nu este un om de afaceri sau fiul unui oligarh și nici măcar nu are o slujbă reală. Așadar, care este secretul succesului său? Simplu: s-a însurat cu fosta soție a lui Putin, cu 20 de ani mai în vârstă decât el. Iată-l pe Artur Oceretni”, explică jurnalista de investigație.

Villas and flats in France,Switzerland &Spain. What a beautiful portfolio for someone who isn’t a businessman,or a son of an oligarch,who doesn’t even have a real job. So what’s the secret of his success? Simple:he married Putin’s ex-wife,20 years his senior. Meet Artur Ocheretny pic.twitter.com/jTrpen19e5

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Aceasta amintește că Liudmila și Vladimir Putin au anunțat că divorțează în 2013 (actul a fost înregistrat oficial un an mai târziu), moment în care oricum mariajul lor era un simulacru de decenii:

„Liudmila nu a fost niciodată o Primă Doamnă adevărată. Abia am văzut-o în public și nu am auzit-o niciodată vorbind. Ea era folosită o dată pe an ca decor viu la slujbele religioase. După cum știți, Putin a promovat mereu 'valorile de familie' și 'legăturile spirituale' - iar pentru a face asta cam ai nevoie de o soție”.

Lyudmila and Vladimir Putin divorced in 2013. By that time their marriage had been a complete sham for over a decade. Ludmila never was a real First Lady. We barely saw her in public and never heard her speak. She would be used once a year as a living prop at church services. pic.twitter.com/qYnhEO9gZA

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

„Dar fiind plin de rahat ca întotdeauna, președintele nostru a avut numeroase aventuri, fiind tatăl a cel puțin o fiică secretă născută în 2003. Așadar, divorțul nu a fost o surpriză pentru nimeni. Însă anunțul a fost făcut destul de bizar”, își continuă Pevcic relatarea.

Modul straniu în care Vladimir Putin și-a anunțat divorțul

Ea amintește că jurnaliștii i-au „surprins” pe soții Putin la teatru și că un corespondent al televiziunii de stat i-a întrebat dacă le-a plăcut baletul, moment în care ei au anunțat că divorțează. Când a vorbit despre căsnicia sa, Putin a menționat că „veghea Liudmilei a ajuns la sfârșit”.

Putin a vorbit în numele soției sale pentru majoritatea timpului iar ea doar stătea acolo zâmbind stingher. Putin a spus că este ocupat din cauza muncii. Ea a zis că nu se mai văd niciodată oricum.

So the divorce came as no surprise.The announcement was done weirdly though. One of the most uncomfortable videos I've ever seen. Journalists “caught” the Putins at a theatre foyer. A state TV correspondent asked them if they liked the ballet and then they said they are divorcing pic.twitter.com/F0hkKmWAnL

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Un an mai târziu, la faimoasa sa conferință de presă-maraton pe care o susține anual, Putin a fost întrebat dacă se va însura iar. „Prima dată trebuie să îmi mărit fosta soție, abia apoi mă voi gândi la mine”, a răspuns el în stilul său caracteristic președintele rus.

„Și a făcut-o! În 2015, Liudmila (57 de ani) s-a căsătorit cu Artur Oceretni (37), a luat numele său și a început o viață nouă. După cum probabil ați ghicit, postările mele nu sunt doar despre o poveste de dragoste. Este despre infracționalitate, corupție și îmbogățirea incredibilă a acestor îndrăgostiți care trebuie să fie sancționați de urgență”, scrie Maria Pevcic.

And he did! In 2015 Lyudmila (57) married Artur Ocheretny (37), took his name and started a new life. As you may have guessed, my thread isn't just a love story. It’s a story of crime, corruption, and the crazy enrichment of these sweethearts, who urgently need to be sanctioned. pic.twitter.com/fGYCTdrrax

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Ea amintește că pe vremuri era ceva comun ca părinții unei mirese să pregătească o zestre: „ceva valoros, ca bani, țesături scumpe sau bijuterii pentru 'a crește valoarea miresei'”.

„Zestrea” pregătită de Putin pentru fosta sa soție include un palat istoric din Moscova

Dar Putin a mers pe o abordare cu totul nouă. El efectiv a aranjat o zestre de milioane de dolari pentru fosta sa soție, după cum explică activista anticorupție:

„Această clădire din Moscova a fost construită în 1774. Ea se află la aproximativ 5 minute distanță de Kremlin și este destul de faimoasă. Bunicul lui Lev Tolstoi a fost proprietarul ei, scriitorul obișnuia să vină în vizită aici destul de des și unele scene din Război și pace au loc aici”.

This building in Moscow was built in 1774. It’s located about 5 mins away from the Kremlin and is quite famous. Leo Tolstoy’s grandfather used to own it, the writer visited it quite often, and some scenes from War and Peace take place there. pic.twitter.com/FFCMBmfh6X

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Clădirea i-a fost dăruită Liudmilei Putina de către statul rus în 2005 după 4 ani în care a fost închiriată. Liudmila este directoarea unui ONG semi-fals specializat în comunicarea interpersonală. Ei fac training-uri pseudoștiințifice despre găsirea binelui interior, interpretarea viselor și așa mai departe.

Artur Ocheretni este directorul ONG-ului din 2010. „Dar toate acestea sunt, bineînțeles, o fațadă. Singurul scop al acestui ONG este de a fi proprietarul clădirii istorice Tolstoi. Pe care au demolat-o, reconstruit-o și adăugat două etaje în plus. Acum este un centru de birouri”, afirmă jurnalista rusă.

Artur Ocheretny has been the director of this NGO since 2010. But that’s all a cover up of course. The only purpose of this NGO is to be the owner of this historic Tolstoy’s building. Which they demolished, rebuilt, and added two extra stories. Now it's an office centre. pic.twitter.com/PyXMeT4I0N

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Companii ale statului rus închiriază spațiu aici, plătindu-i Liudmilei Putina aproape 3,5 milioane de dolari drept chirie în fiecare an. ONG-ul acesteia primește de asemenea „donații”. Gazprombank, banca prin care Rusia cere acum plata exporturilor sale energetice către „țările neprietenoase”, i-a dăruit aproape două milioane de dolari.

Alți 1,3 milioane de dolari au venit de la Alexei Mordașov, proprietarul Severtstal, cel mai mare producător de oțel din Rusia. Pavcic notează despre acesta că este „un oligarh mai special”, el fiind de asemenea responsabil cu sponsorizarea Alinei Kabaeva, amanta lui Vladimir Putin.

I should probably mention that Mordashov is a special kind of oligarch. He is also responsible for sponsoring Putin’s gymnast mistress Alina Kabaeva. Mordashov is one of the owners of National Media Group, where Kabaeva is the chairwoman of the board. O tempora, o mores! pic.twitter.com/SrOWbe7tNO

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva lui Kabaeva la începutul lunii august, după ce Uniunea Europeană a trecut-o pe lista sa de sancțiuni în data de 3 iunie.

Mordașov este unul dintre proprietarii trustului mass-media National Media Group, unde Kabaeva prezidează asupra Consiliului de administrație al companiei, cu un salariu anual de 10 milioane de dolari.

Vile de lux în Europa care au scăpat de sancțiunile occidentale

Revenind la Liudmila și Artur Oceretni și ONG-ul lor, Pevcic spune că în practică aceștia au primit de la statul rus o „fabrică de făcut bani”.

„Valoarea acestei clădiri și a terenului pe care este construită este de peste 150 de milioane de dolari. Poți câștiga ușor 3 milioane de dolari în chirii anuale fără să faci nimic. La sumă se adaugă și donațiile”, afirmă ea.

Iar fosta soție a lui Vladimir Putin, „cel mai mare patriot al Rusiei”, cumpără proprietăți în Europa cu banii astfel câștigați. „Ca de exemplu această vilă în Biarritz, Franța, care valorează 5,3 milioane de euro și este înregistrată pe numele lui Artur Orecetni”, arată jurnalista de investigație rusă.

And what does the ex-wife of Russia’s biggest patriot do with her money? She buys properties in Europe. Like this villa near Biarritz, France, which is worth €5.3M and is registered in the name of Artur Ocheretny. pic.twitter.com/BCzHcZGvsG

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

„Sau acest apartament din Davos, descoperit recent de jurnaliștii elvețieni. Oceretni l-a cumpărat în 2015 pentru 3,7 milioane de dolari. Suprafața sa totală este de 200 de metri pătrați, are trei dormitoare, trei băi și un balcon frumos”, relatează Maria Pevcic.

Or this flat in Davos, recently discovered by the Swiss journalists. Ocheretny purchased it in 2015 for $3.7M. Its total area is 200m2, it has three bedrooms, three bathrooms and a beautiful balcony. Check out the view. pic.twitter.com/KLwjW5tvTw

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Ea arată apoi că fosta soție a lui Vladimir Putin și Oceretni au cumpărat două apartamente într-un complex rezidențial de lux din Malaga. Unul are o suprafață de 229 m², celălat de 405 m² cu o terasă de 214 m². „Ambele au fost cumpărate cu un credit ipotecar. După cum puteți vedea, familia lui Putin nu are probleme cu băncile din Europa”, afirmă Pevcic.

They also bought TWO flats in a luxury compound in Malaga, Spain. One is 229 m2, and the other is 405 m2 with a 214 m2 terrace. Total value €2.2M. Both were purchased with a mortgage — as you can see, Putin’s family has no problems with banking in Europe. pic.twitter.com/jiWInjCtNX

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Aceasta spune de asemenea că fosta soție a lui Putin și noul ei partener au fost adesea văzuți în Franța, Artur fiind „obsedat” de triatlonurile Ironman ce au loc în întreaga Europă. Pevcic amintește apoi că războiul a intrat în a șasea sa lună și că Liudmila și Oceretni nu au fost vizați de sancțiuni occidentale.

„Artur Oceretni și Liudmila Putina (care acum este oficial Liudmila Oceretnaia) nu au bani ai lor. Tot ce dețin ei a fost furat pentru ei de către Vladimir Putin. Ca un Robin Hood inversat, Putin îi jefuiește pe săraci pentru a le da bogaților. Nu vrem banii lui Putin în Europa, nu? Păi ăștia sunt banii lui Putin”, afirmă Maria Pevcic.

Artur Ocheretny and Lyudmila Putina (who is now officially Lyudmila Ocheretnaya) have no money of their own. Everything they own has been stolen for them by Vladimir Putin. Like a reverse Robin Hood, Putin robs the poor to give to the rich. pic.twitter.com/bviY39ggRI

— Maria Pevchikh (@pevchikh) August 8, 2022

Maria Pevcic își încheie seria de postări cu un apel la guvernele Franței, Elveției și Spaniei să includă familia Oceretni imediat pe listele lor de sancțiuni, să înghețe proprietățile pe care le dețin și investigheze originea banilor lor.

La sfârșitul lunii aprilie a anului trecut autoritățile ruse au trecut fundația anticorupție fondată de Alexei Navalnîi pe lista grupărilor extremiste și teroriste.