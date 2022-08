Legiunea cunoscută sub numele de „Libertatea Rusiei” s-a format la începutul războiului din Ucraina, când peste 100 de soldați ruși s-au predat forțelor Kievului, potrivit declarațiilor reprezentanților săi. Nu se cunosc multe detalii despre membri, numărul lor sau frontul pe care luptă, dar se știe cu siguranță că războiul declanșat de Rusia i-a făcut să întoarcă armele împotriva țării lor, relatează The Moscow Times, preluată de libertatea.ro.

Potrivit informațiilor limitate care se cunosc, legiunea este formată din foști soldați, precum și din ruși care au călătorit în Ucraina alături de alți străini pentru a lupta alături de armata Kievului în lunile de după invazie. Este una dintre multele unități care operează ca parte a Legiunii Internaționale pentru Apărarea Ucrainei înființată de Kiev după declanșarea războiului.

Soldații unității folosesc un drapel alb-albastru-alb care a devenit un simbol popular al mișcării anti-război a Rusiei.

Într-un „manifest” din luna aprilie, legiunea s-a angajat „să lupte pentru o nouă Rusie” și să scape de „regimul dictatorial al lui Putin”.

The soldiers of the Freedom of Russia Legion honor the memory of the heroes who died for Freedom and Independence of their Homeland during the Great Patriotic War.



Our cause is right!

Putin will be destroyed!

Victory will be ours!



"L"

For Russia! For Freedom! pic.twitter.com/5ZSjlKJWKV