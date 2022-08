Premierul ungar Viktor Orban, aflat în vacanţă pe litoralul croat, a fost la un pas să se scufunde acolo cu o barcă gonflabilă, dar a fost salvat de un jurnalist local, potrivit unor relatări apărute luni în mass-media preluate de agenţia DPA, scrie DIGI 24.

Incidentul a avut loc în weekend într-un golf al insulei Vis de pe coasta Dalmaţiei.

Potrivit jurnalistului care a intervenit, barca în care se aflau Viktor Orban, soţia acestuia şi bodyguardul lui pierdea aer şi risca să se scufunde.

„Barca sa gonflabilă s-a rupt, aşadar i-am adus la ţărm pe el, pe soţia sa şi pe bodyguardul său”, a declarat jurnalistul Boris Vrkic pentru cotidianul Slobodna Dalmacija.

Vrkic a făcut şi o poză care-l arată în barca sa împreună cu Viktor Orban.

Viktor Orbán stuck at see. According to Slobona Dalmacija, Hun PMs boat stopped working on the Adriatic, one of the papers former journalists helped Orbán, his wife and bodyguard get to shore. https://t.co/1hWwFOndhY pic.twitter.com/DorSK0P4nG