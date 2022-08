Un pod vechi de 900 de ani din estul Chinei, construit în timpul dinastiei Song (960-1127), s-a prăbușit, sâmbătă seara, după ce a ars în întregime în doar câteva minute, scrie Global Times. Cauza incendiului nu este cunoscut deocamdată, însă experții spun că cel mai probabil a fost provocat de o persoană, transmite Digi24.

Flăcările au fost stinse după mai bine de zece ore, însă podul din lemn, vechi de 900 de ani, a ars până la prăbușire în mai puțin de 20 de minute.

Cunoscut și sub numele de Podul Păcii Universale, podul Wan'an era cel mai lung pod de lemn din China, cu o lungime de peste 98 metri.

„Este probabil să fi fost cauzat de oameni și nu de un dezastru natural. Combustia spontană a unui pod peste apă este rară”, a declarat Xu Yitao, un expert în arhitectură antică de la Universitatea din Peking, pentru Global Times.

In China, the oldest wooden bridge in the world, the 900-year-old Pingnan Wan'an in the city of Ningde, burned down. The fire started on the evening of 6 August. By the time the fire was extinguished, the national Chinese relic was completely destroyed #china #relic pic.twitter.com/xI4iefR7c3