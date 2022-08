De la începutul invaziei din Ucraina, cel puțin șase generali ruși au fost demiși din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare, care împreună cu faptul că încă 10 au murit în lupte, afectează negativ coerența comenzii, a anunțat duminică Ministerul britanic al Apărării, transmite libertatea.ro cu referire la Novoe Vremia.

„Performanța slabă a forțelor armate ale Rusiei în timpul invaziei Ucrainei a fost costisitoare pentru conducerea militară rusă, și, cu mare probabilitate, a dus la demiterea a cel puțin șase comandanți ruși, de la începutul ostilităților, în februarie 2022.

Comandanții districtelor militare rusești de est și vest și-au pierdut foarte probabil comanda. Generalul colonel Aleksandr Ceaiko a fost demis din funcția de comandant al Districtului Militar de Est, în mai 2022. Generalul colonel Aleksandr Jurvalev, care a comandat Districtul Militar de Vest din 2018, a lipsit de la Ziua Navală Rusă, din Sankt Petersburg, pe 31 iulie 2022, el a fost probabil înlocuit de generalul-locotenent Vladimir Kocetkov”, se arată în actualizarea zilnică publicată de britanici.

