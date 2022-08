Forțele ruse nu au întreprins niciun fel de operațiuni ofensive în sudul Ucrainei și continuă să-și întărească pozițiile defensive. Forțele ucrainene au confirmat bombardarea mai multor fortificații și depozite de muniții ale armatei ruse în regiunea Herson, conform analizei publicate duminică dimineața de Institutul de Studii ale Războiului (ISW). Totodată, în presa rusă au apărut anunțuri la mica publicitate cu oferte de angajare pentru „operatori de dronă”, care printre alte cerințe, trebuie să accepte să se deplaseze în „călătorii de afaceri”, scrie Digi24.

Conform ISW, Rusia încearcă să formeze batalioane de voluntari proveniți din regiuni precum Voronej sau Smolensk. Recruții primesc solde între 100.000 și 250.000 de ruble (circa 1.650 - 4.130 de dolari), precizează Institutul de Studii ale Războiului (ISW), care citează surse media locale ruse.

În anunțurile locale de mică publicitate din Rusia au apărut inclusiv oferte de angajare pentru „operatori de dronă”, care să accepte să plece în „călătorii de afaceri”.

Partizanii ucraineni, tot mai activi în zonele ocupate de armata rusă

Concomitent, se înregistrează o mișcare tot mai activă de partizani și rezistență civilă în zonele ocupate de armata rusă în Ucraina.

Un funcţionar al administraţiei instalate de forţele ruse în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, a decedat din cauza rănilor în urma unui atentat, au anunţat autorităţile locale numite de Moscova, conform AFP.

„Vitali Gura, şeful-adjunct al administraţiei din Novaia Kahovka, responsabil cu serviciile comunale, a decedat în urma rănilor”, a indicat sâmbătă seara un responsabil local, Katerina Gubareva, pe Telegram, informează Agerpres.

Acest funcţionar fusese grav rănit sâmbătă dimineaţa într-un „atentat” la domiciliul său şi suferea de numeroase răni de gloanţe, a indicat o sursă anonimă din cadrul administraţiei proruse, citată de agenţia de presă TASS.

Localitatea Nova Kahovka, pe Nipru, aflată sub control rusesc, este situată la circa 80 de km est de oraşul Herson.

În ultimele luni, mai mulţi funcţionari numiţi de forţele ruse în teritoriile ucrainene controlate de acestea au fost ţinta unor atentate.

După ce o mare parte din regiunea Herson şi o parte din regiunea Zaporojie au fost ocupate, Kremlinul a început să aplice o politică de rusificare în vederea unei posibile anexări. Moscova a introdus acolo rubla şi îi încurajează pe locuitori să primească paşapoarte ruseşti.

Cel puțin șase ofițeri ruși de rang înalt au fost demiși de la conducerea armatei ruse de la începutul invaziei în Ucraina și până în prezent, conform analizei asupra războiului din Ucraina de către ministerul britanic al Apărării.

Demisiile din rândul armatei ruse vin în contextul în care cel puțin 10 generali ruși au fost deja uciși în războiul din Ucraina, ceea ce, cumulat, au un efect major asupra eficienței sistemului de comandă al armatei lui Putin.

Rușii, acuzați că au bombardat centrala nucleară de la Zaporojie

Riscul unei catastrofe nucleare este cât se poate de real, după recentele bombardamente ale ușilor de la centrala Zaporojie, din sudul Ucrainei, spune șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi. La rândul său, compania ucraineană de stat din domeniul energiei nucleare, Energoatom, a anunțat că există „un risc serios” privind funcționarea în siguranță a unității. Energoatom susține că bombardamentele ruse au afectat grav unitatea de azot-oxigen a centralei.

„Informațiile oficiale pe care CNCAN le are despre situația de la centrala de la Zaporojie arată că, într-adevăr, se pare că au fost niște explozii, dar la rețeaua electrică din afara amplasamentului. Aceste explozii au afectat ceea ce înseamnă rețeaua electrică ce conectează grid-ul național ucrainian electric cu tot ceea ce înseamnă rețeaua electrică de pe amplasament. Dar aceste lucruri au afectat doar transformatoarele de la Unitatea 1 de pe acest amplasament. Unitatea 1 a fost oprită imediat și alimentată cu generatoare, astfel încât în niciun moment nu s-a pus problema emisiei de radiații pe amplasament”, a explicat la Digi24, Petre Min, consilier la CNCAN.

„Aș vrea să precizez că a fost într-adevăr o situație la stația de producție oxigen și azot, dar, la fel, au reușit să stingă focul care a urmat unei explozii. Și nu sunt probleme. Acestea sunt date oficiale, primite atât din partea oficialilor ucrainieni, cât și de la agenția de la Viena”, a adăugat oficialul român.