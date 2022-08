Anatoli Ciubais se află internat într-un spital privat din nordul Sardiniei, iar medicii italieni care îl îngrijesc pe fostul consilier al lui Vladimir Putin nu exclud posibilitatea ca acestă să fi fost otrăvit și au confirmat că Ciubais suferă de o boală neurologică rară, informează agenția ANSA, preluată de Moscow Times, transmite Digi24.

Echipa de medici italieni a confirmat că Anatoli Ciubais suferă de sindromul Guillain-Bare, o afecţiune rară a sistemului nervos periferic, provocată de sistemul imunitar. Fostul oficial rus, în vârstă de 67 de ani, a fost supus unor analize medicale amănunțite, iar rezultatele complete ale acestora încă sunt așteptate, pentru a se putea confirma clar dacă a fost sau nu vorba de o otrăvire, în cazul său.

Anatoly Chubais has been diagnosed with Guillain-Barré syndrome. He is currently in intensive care with partial facial paralysis. pic.twitter.com/Jl6RC8tJZJ