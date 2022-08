Reluarea exporturilor de cereale ucrainene, pentru prima dată după începerea invaziei ruse, este „o uşurare pentru lume”, a reacţionat luni ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit AFP şi DPA, citată de Agerpres.

„Lumea răsuflă uşurată în această zi, în special amicii noştri din Orientul Mijlociu, Asia şi Africa, întrucât primele cereale ucrainene părăsesc Odesa după luni de blocadă rusă. Ucraina a fost întotdeauna un partener de încredere şi va rămâne aşa dacă Rusia respectă partea sa de acord”, a scris Kuleba pe Twitter.

