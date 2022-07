Alertă în Kosovo, după ce la granița cu Serbia s-au auzit împușcături și raiduri aeriene. Surse locale, citate de stiripesurse.ro, vorbesc despre o situație tensionată, cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a măsurilor privind reînmatricularea vehiculelor şi documentele de intrare-ieşire anunţate de premierul instituţiilor provizorii de la Priştina, Aljbin Kurti.

Armata sârbă a fost pusă în alertă maximă. Au fost raportate împușcături în Novi Pazar, în sudul Serbiei, la granița cu Kosovo.

În Kosovska Mitrovica, sirenele răsună continuu. Cetăţenii sunt adunaţi pe străzile oraşului, unde vor să ridice baricade, nemulțumiți de restricțiile impuse, iar ambulanțe au trecut de mai multe ori prin oraș.

Sirenele au răsunat în timpul întâlnirii reprezentanților politici ai sârbilor kosovari și directorului Oficiului pentru Kosovo și Metohija, Petar Petković, care a avut loc la Raška.

