România cere sancționarea internațională a Rusiei pentru atacul asupra închisorii Olenivka din Donbas, în urma căruia au murit zeci de prizonieri ucraineni. Ministerul Afacerilor Externe condamnă bombardarea închisorii şi uciderea prizonierilor de război ucraineni și transmite condoleanțe, potrivit unui mesaj transmis duminică pe Twitter de diplomația de la București, scrie DIGI 24.

🇷🇴MFA strongly condemns the shelling of #Olenivka correctional facility and the killing of 🇺🇦POWs. These heinous crimes committed by #Russia call for international investigation & sanctioning. Condolences to the families & full support for #Ukraine. @MFA_Ukraine