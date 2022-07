Papa Francisc a recunoscut, sâmbătă, că ceea ce s-a întâmplat vreme de decenii în ”școlile rezidențiale” din Canada, destinate copiilor indigeni și conduse de Biserica Catolică și de alte biserici creștine a reprezentat un ”genocid”, scrie DIGI 24.

Papa Francisc a făcut aceste declaraţii la bordul avionului care îl ducea înapoi la Roma după un turneu de o săptămână în Canada, unde a prezentat de mai multe ori scuze publice populaţiilor native americane.

Suveranul pontif a fost întrebat de un reporter indigen canadian de ce nu a folosit cuvântul ”genocid” în timpul călătoriei şi dacă admite că membri ai Bisericii au participat la aceste fapte.

”Este adevărat că nu am folosit cuvântul pentru că nu m-am gândit la el. Dar am descris genocidul. Mi-am cerut scuze, am cerut iertare pentru acest proces, care a fost un genocid”, a declarat papa Francisc.