Pe rețelele sociale este distribuit un videoclip prin care străinii sunt încurajați să se mute în Rusia. Clipul prezintă imagini pitorești, pe fond muzical, iar o voce de bărbat spune într-o engleză cu accent rusesc care sunt motivele pentru care Rusia este țara la care oricine ar trebui să viseze acum, scrie DIGI 24.

Nu se știe cine a creat clipul care, dacă nu ar fi fost promovat pe canalele rusești, ar părea mai curând o satiră, spune Fatima Tlis, jurnalistă de investigație ruso-americană.

State-controlled Telegram channels won’t stop bragging about this video. Not sure who is the creator. But wow, just watch it. If the Russians didn’t promote it, I’d think this was a satire. Why do they think this could attract foreigners to move to Russia? “Winter is coming.” pic.twitter.com/xSvK5utxF9