Noi imagini cu impact emoțional puternic au apărut pe platformele social media, acestea arătând trecătorii ucraineni uciși de atacul rusesc cu muniție de dispersie asupra orașului Nikolaev din sudul Ucrainei.

Vitali Kim, guvernatorul regiunii Nikolaev, a anunțat într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare că cel puțin 5 persoane au fost ucise și alte șapte rănite într-un atac care a avut loc în apropierea unei stații de transport public din oraș. Un bilanț ulterior vorbește de 12 răniți și 5 persoane spitalizate în stare grabă, informație preluată de Hot News.

„Un cartier din Nikolaev a fost lovit cu muniție cu dispersie. Există victime. Ambulanțele au ajuns deja la fața locului”, anunțase mai devreme și primarul orașului, Oleksandr Sinkievici.

Imaginile șocante apărute pe platformele social media arată cum civilii ucraineni au fost uciși, unii dintre ei în imediata apropiere a stației de autobuz, alții alături de animalele de companie cu care au ieșit la plimbare.

#Mykolaiv, #Ukraine. Russian missile shelling near the public transport stop. 5 people died and 7 are wounded#RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/wFDQQDyNDL