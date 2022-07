Inundații puternice au lovit Emiratele Arabe Unite, o țară unde aproximativ 65% din suprafață este acoperită de deșert, scrie digi24.

Mii de oameni au fost evacuați din calea apei și duși de autorități în adăposturi. Străzile au fost complet acoperite de apa care a inundat clădiri comerciale și rezidențiale.

Autoritățile au făcut apel către populație să evite deplasările și să încerce să lucreze de acasă.

Fujairah is facing a massive rainfall and several villages were cut by #flood.#Emergency and rescue teams on work..

Many people stuck in flood.

May #Allah help them.. #UAE#EmiratesRain #Fujairah #الامارات



#السياق #امطار_الامارات #الفجيرة



#الامارات_اليمن pic.twitter.com/huBpH654YK