Transportoarele blindate de personal VAB furnizate de Franța au ajuns în Ucraina, militarii Kievului începând deja să le folosească, scrie Hot News.

Date în folosință în 1974, transportoarele VAB (Véhicule de l'Avant Blindé) au trecut prin mai multe modernizări de-a lungul anilor și au fost folosite în practic toate conflictele la care Franța a participat în ultima jumătate de secol.

Forțele armate franceze au în dotare în jur de 3.900 de vehicule, fostul ministru francez al Apărării Florence Parly anunțând că Parisul va trimite un număr semnificativ de VAB-uri ucrainenilor (Franța face deja planuri să le înlocuiască din rolul de principal transportor blindat folosit de militarii săi).

#Ukraine: French 🇫🇷 VAB armored personnel carriers are in Ukraine and are already being used by the Ukrainian army- the APCs seen are armed with AA-52 7.62x51mm machine guns. According to the French Armed Forces minister, Ukraine is receiving significant quantities of these APCs. pic.twitter.com/ffYjkNpxJ4