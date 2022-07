O filmare pentru mașina de propagandă rusă care acoperă invazia din Ucraina a devenit virală pe rețelele de socializare, eroul ei fiind un ziarist care încerca să transmită chiar de lângă țeava unui tun în plină tragere

Imaginile, difuzate de canalul Nexta pe Twitter, preluate de libertatea surprind o echipă de presă din Russia care realizează o transmisiune în direct de pe frontul din Ucraina. Sunt văzuți un reporter, un cameraman și un tehnician, alături de mai mulți soldați care manevrează tunul.

Reporterul e filmat chiar de lângă țeava tunului și foarte probabil încearcă să arate cum trag rușii eficient asupra pozițiilor ucrainene.

E auzit spunând „rabota” (muncă în limba rusă), apoi tunul trage și se aude explozia puternică a declanșatorului. Suflul tragerii, generat de gazele eliberate de țeava tunului, îl lovește în plin pe reporter, care e aruncat în aer și cade la pământ, într-o parte.

The epic fall of a Russian propagandist. There is a good chance that he will have hearing problems in the near future. pic.twitter.com/SqBaGS40vs