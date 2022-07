Armata rusa si-a doborat un elicopter Kamov Ka-52 in regiunea Herson, in timp ce incerca sa atace unitati ucrainene, a informat Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de aktual24.ro.

Un astfel de elicopter costa 16 milioane de dolari, mentioneaza militarii ucraineni.

Recent, si un avion de atac rusesc Su-34 a fost doborat in apropiere de Alcevsk, in regiunea Luhansk, controlata de Rusia. Un corespondent de razboi rus a anuntat ca, cel mai probabil, avionul a fost doborat chiar de rachetele Rusiei, din greseala.

”Corespondentul rus de razboi Evgheni Poddubny a publicat in cursul noptii un videoclip care, potrivit acestuia, arata cum apararea aeriana rusa distruge o tinta deasupra Alcevskului. Se pare ca apararea aeriana rusa si-a doborat propriul bombardier Su-34”, anunta Rob Lee, un respectat analist militar.

In urma cu trei saptamani, o racheta antiaeriana lansata de trupele Rusiei din Ucraina s-a intors si i-a aruncat in aer pe cei care au lansat-o.

Imaginile au fost filmate tot in Alcevsk, in regiunea Luhansk, ocupata de trupele Rusiei.

📽️In occupied #Alchevsk, Russian surface-to-air missile refused to carry out orders of the invaders. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/qZjaLaMBff