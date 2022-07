Centrul de coordonare comun însărcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagră a fost inaugurat miercuri la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP, potrivit Digi24.

În virtutea acestor acorduri, valabile timp de 120 de zile între Rusia, Ucraina, Turcia şi Naţiunile Unite, CCC va fi însărcinat cu efectuarea de inspecţii de nave la plecare şi la sosirea la Istanbul, în scopul garantării faptului că ele nu transportă altceva în afară de cereale.

Delegations from both #Ukraine and #Russia are in attendance today at the opening ceremony of the Joint Coordination Centre (JCC) in Istanbul, which will oversee the export of grain and other agricultural goods through the Black Sea 🇺🇦🇷🇺🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/cJQPdTV1Dm