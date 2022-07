Rușii au închis podul Antonovski de peste Nipru, singurul care aprovizionează forțele rusești din regiunea Herson aflată în sudul Ucrainei, după un nou atac al ucrainenilor cu sisteme HIMARS anunță Interfax.

”Sunt lovituri pe pod, podul nu a fost distrus. Au fost adăugate mai multe găuri”, a declarat Kirill Stremousov, șeful adjunct al administrației instalate de ruși în Herson.

”În acest moment, podul este complet închis circulației”, a precizat el. Ulterior acesta a clarificat că atacul ucrainean a fost efectuat cu lansatoare multiple de rachete HIMARS.

Mai multe înregistrări apărute pe platformele social media au surprins momentul atacului:

Video showing clear impacts on the Antonovsky bridge.



8-10 impacts are visible in this video. pic.twitter.com/lRJmSIBeWG