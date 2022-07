Exporturile rusești de petrol scad vizibil, arată o analiză Bloomberg, preluată de defapt.ro, care apreciază că Rusia se zbate să-și vândă producția. Agenția apreciază că august va fi o lună și mai grea pentru încasările Kremlinului din vânzările de petrol.

Exporturile rusești de petrol scad vizibil

Potrivit datelor Bloomberg, în perioada cuprinsă între mijlocul lunii iunie și finalul lunii iulie, scăderea zilnică a exporturilor rusești de petrol a fost, în medie de 480.000 de barili, adică 13%. Livrările de petrol către India și China au scăzut între 15% și 40%, față de vârful de după începerea invaziei.

Asian nations are letting up on discounted Russian oil exports, with Bloomberg data showing a 13% decline over the past four weeks as Chinese and Indian demand ease, chipping away at Russian oil revenueshttps://t.co/jbfxH2BkyF