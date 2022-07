Un incendiu de proporții a avut loc la un depozit de produse petroliere din districtul Budeonnovski din Donețk, bombardat anterior de Ucraina, relatează un reporter TASS aflat la fața locului, citat de Hotnews.

Flăcările, înalte de zeci de metri, se văd în mai multe districte din Donețk, deoarece ard rezervoare de combustibil, afirmă sursa citată. Serviciile de urgență ale autoproclamatei Republici Populare Donețk acționează la fața locului.

Nu au fost raportate victime sau răniți.

Autoritățile separatiste spun că zona depozitului de petrol a fost bombardată cu trei obuze de artilerie de 155 mm. Armata ucraineană deține tunuri M777 de 155 mm primite din Occident.

