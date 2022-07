Regiunea Herson, în sudul Ucrainei, va fi "eliberată definitiv" de sub ocupaţia forţelor ruse până în septembrie, a declarat duminică un responsabil local, citat de AFP, notează Agerpres.



"Putem spune că regiunea Herson va fi definitiv eliberată până în septembrie şi că toate planurile ocupanţilor ruşi vor eşua", a declarat consilierul şefului administraţiei militare regionale din Herson fidel Kievului, Serhii Hlan, într-un interviu acordat televiziunii ucrainene.



Armata ucraineană a început să câştige teren în ultimele săptămâni în regiunea Herson, din sudul ţării, cu ajutorul livrărilor de arme occidentale.



"Putem vorbi de o răsturnare a situaţiei pe teren. În cursul operaţiunilor recente, forţele armate ucrainene sunt cele care au avut avantajul", a adăugat Hlan. "Armata noastră avansează progresiv, trecem de la faza defensivă la o contraofensivă".



Ruşii au preluat controlul asupra principalului oraş din regiune Herson la 3 martie. Era atunci primul mare oraş care ceda ofensivei Moscovei după începerea invaziei ruse în Ucraina, la sfârşitul lunii februarie.



Esenţială pentru agricultura ucraineană, regiunea este limitrofă peninsulei Crimeea, anexată de Moscova în 2014.



Trupele ucrainene avansează spre Herson, declarase anterior preşedintele Volodimir Zelenski, referindu-se la situaţia din această regiune din sud-estul ţării, aflată sub control rusesc încă de la începutul invaziei, potrivit EFE.



"Ocupanţii încearcă să controleze zona. Dar armata ucraineană avansează pas cu pas în regiune", a afirmat liderul ucrainean într-un mesaj video, difuzat sâmbătă seara.



Institutul pentru Studiul Războiului din SUA (ISW) semnalase sâmbătă înaintarea forţelor ucrainene în unele aşezări, deşi se pare că autorităţile locale au cerut populaţiei să nu dea informaţii despre aceasta pentru a nu le periclita strategia militară.



Potrivit acestui Institut, citat de agenţia Ukrinform, rezistenţa ucraineană din regiune a reuşit să respingă mai multe atacuri ruseşti asupra unui număr neprecizat de localităţi din Herson.



Aceasta ar indica, potrivit aceleiaşi media, că trupele ucrainene lansează ofensive locale de-a lungul liniei frontului.



Ukrinform mai relatează, citând surse ucrainene, că trupele ruse încearcă să refacă podurile avariate pentru a asigura sosirea proviziilor şi a vehiculelor blindate grele de care au nevoie.



Situaţia este precară, întrucât specialiştii locali refuză să participe la aceste lucrări sau o fac doar sub ameninţarea armei.



Înaltul Comandament al armatei ucrainene declara vineri că armata rusă foloseşte unităţi de rezervă pentru a apăra poziţiile ocupate în sudul Ucrainei şi pentru a preveni contraatacul armatei ucrainene.



Autorităţile ucrainene au raportat şi noi atacuri ruseşti asupra regiunii Nikolaev (Mikolaiv), în sud-estul ţării, soldate cu doi morţi şi cinci răniţi sâmbătă seara, potrivit Ukrinform.



Trupele ruse au lansat patru rachete care au lovit diferite zone rezidenţiale, potrivit informaţiilor de la autoritatea regională, citată de agenţia respectivă de presă.



Evaluarea concretă a numărului de victime şi a pagubelor materiale este încă în curs de desfăşurare, adaugă aceeaşi sursă.



Surse militare ucrainene mai afirmă că lupte scurte continuă să aibă loc în regiunea Sumî, în nordul ţării, unde s-au înregistrat în jur de zece atacuri pe tot parcursul zilei de sâmbătă şi până dimineaţă.



În Doneţk, în estul ţării, două şcoli au fost distruse de tirurile artileriei ruse, în timp ce o grădiniţă a fost grav avariată, potrivit autorităţilor regionale.