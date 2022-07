Un atac cu muniție incendiară, cu dispersie în aer, a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în Donețk, iar imaginile surprinse de localnici sunt dramatice, notează HotNews.

Pe video se poate observa cum deasupra orașului muniția cu dispersie se aprinde și cade încet spre pământ, acoperind practic cartiere întregi și pornind mici incendii acolo unde cădeau.

Nu este clar, deocamdată, cine e responsabil de atac. Orașul Donețk este controlat de pro-ruși, dar se afla la granița unei zone disputate, cu prezența ambelor armate și unde au avut loc de-a lungul războiului atacuri din partea ambelor tabere.

Incendiary munitions used over Donetsk pic.twitter.com/imnpCV435N

Skies over Donetsk, crazy. I'd say this looks like CGI if it weren't filmed by lots of different people. Thermite, not phosphorus (thanks @obretix) pic.twitter.com/MbQrU1wWmW — Aric Toler (@AricToler) July 23, 2022

Another view from Donetsk pic.twitter.com/h3RbZVN1f1 — Aric Toler (@AricToler) July 23, 2022