În iunie și iulie 2022, valurile de căldură au lovit Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, în timp ce temperaturile au urcat la peste 40 de grade Celsius și au doborât multe recorduri de temperatură, potrivit unei informări NASA, scrie Digi24.ro.

Harta de mai sus arată temperaturile aerului de suprafață în cea mai mare parte a emisferei estice pe data de 13 iulie 2022.

„În timp ce există un model clar de „undă atmosferică” cu valori calde (mai roșii) și reci (mai albastre) în diferite locuri de pe Terra, această zonă mare de căldură extremă este un alt indicator clar că emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitatea umană provoacă fenomene meteorologice extreme care ne afectează condițiile de viață”, a declarat Steven Pawson, șeful Biroului Global de Modelare și Asimilare de la NASA.

În Europa de Vest, care se confruntă deja cu o secetă gravă, valul de căldură a alimentat incendii care au făcut ravagii în Portugalia, Spania și anumite părți ale Franței.

Pe 19 și 20 iulie 2022, sateliții Aqua și Terra de la NASA au capturat aceste imagini cu fumul provenit de la incendiile din Portugalia, Spania și Franța. Punctele portocalii reprezentau incendiile active.

Marți, recordul de temperatură înregistrat vreodată în Marea Britanie a fost stabili la Coningsby, în Lincolnshire, după ce mercurul a atins 40,3 grade Celsius, potrivit Met Office.

În Italia, căldura record a contribuit la prăbușirea, pe 3 iulie, a unei porțiuni din ghețarul Marmolada din Munții Alpi. Avalanșa de zăpadă, gheață și stâncă a ucis 11 persoane.

În Africa de Nord, Tunisia a suferit un val de căldură și incendii care au afectat recolta de cereale a țării. Pe 13 iulie, în capitala Tunis, temperatura a atins 48 de grade Celsius, doborând un record vechi de 40 de ani.

În Iran, temperaturile au rămas ridicate în iulie, după ce au atins 52 de grade Celsius la sfârșitul lunii iunie.

În China, vara a adus trei valuri de căldură care au stricat drumurile și au cauzat căderea țiglor de pe acoperișuri.

Observatorul Xujiahui din Shanghai a înregistrat pe 13 iulie 2022 cea mai mare temperatură din ultimii 149 de ani: 40,9 grade Celsius. Umiditatea ridicată și punctele de rouă, împreună cu temperaturile calde peste noapte, au creat condiții potențial mortale.

„O astfel de căldură extremă are un impact direct asupra sănătății umane, precum și alte consecințe, inclusiv aceste incendii care au loc acum în Europa și Africa și care au fost răspândite în ultimii ani în America de Nord”, a mai spus Pawson.

Tot NASA a transmis marți că luna iunie 2022 este la egalitate cu luna iunie 2020 în ceea ce privește cea mai caldă lună iunie la nivel global de când a început evidența modernă în 1880.

