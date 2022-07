Mai multe rachete ar fi fost lansate de Rusia spre portul Odesa. Două rachete au lovit ținta, în timp ce două ar fi fost interceptate de sistemele antiaeriene ucrainene.

Rachetele rusești au lovit sâmbătă infrastructura din portul ucrainean Odesa, a anunțat armata ucraineană, potrivit Reuters, citată de HotNews.

„Inamicul a atacat portul comercial maritim Odesa cu rachete de croazieră Kalibr; 2 rachete au fost doborâte de forțele de apărare aeriană; 2 au lovit infrastructura portului”, a scris Comandamentul Operațional Sud pe Telegram.

Pe rețelele de socializare circulă imagini ce surprind rachete de croazieră în zbor, altele în timp ce rachetele erau interceptate deasupra mării, iar în alte cadre se vede cum se ridică fum din portul Odesa, semn că unele rachete au ajuns la țintă.

#Ukrainian MP Oleksiy Goncharenko reports that the port of #Odesa is on fire.



Details are being clarified. pic.twitter.com/XbPzbtwVWF