Autoritățile din Japonia au anunțat că nu-i vor permite lui Vladimir Putin să intre în țară, în cazul în care acesta va dori să participe la funeralii de stat ale fostului premier Shinzo Abe, asasinat pe 8 iulie, potrivit publicației Nikkei Asia, citată de Digi24.ro.

Liderul de la Kremlin este supus unei interdicții de facto de intrare impuse ca răspuns la invazia rusă în Ucraina.

Putin a transmis un mesaj de condoleanțe după ce fostul premier Abe a fost ucis pe 8 iulie, numindu-l un „om de stat remarcabil” care „a realizat multe în dezvoltarea unor bune relații între țările noastre”.

Nu este clar dacă Vladimir Putin și-a exprimat dorința de a participa la ceremonia funeraliilor de stat, care ar fi planificată pentru 27 septembrie la arena Nippon Budokan din Tokyo, conform Reuters.

#Japan will not allow #Putin to enter the country if he wants to attend the state funeral of assassinated former Prime Minister #ShinzoAbe.



The state funeral will be held on 27 September. pic.twitter.com/pPs2WJG7vi