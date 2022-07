Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o încetare a focului cu Rusia fără a revendica teritoriile pierdute nu ar face decât să prelungească războiul, potrivit unui interviu publicat vineri de The Wall Street Journal, relatează Reuters, citată de Agerpres.



El a avertizat că o încetare a focului care permite Rusiei să păstreze teritoriile ucrainene capturate de la invazia din februarie ar încuraja doar un conflict şi mai extins, dând Moscovei oportunitatea de a se pregăti pentru runda următoare.



Zelenski a vorbit şi despre sistemele de rachete de artilerie (HIMARS) furnizate de SUA, apreciind că "furnizările occidentale de HIMARS, deşi fac o diferenţă materială, sunt mult mai mici decât ceea ce are nevoie Ucraina pentru a inversa valul".



"Îngheţarea conflictului cu Federaţia Rusă înseamnă o pauză care oferă Federaţiei Ruse o perioadă de răgaz", notează Wall Street Journal.



"Societatea crede că toate teritoriile trebuie să fie eliberate mai întâi şi apoi putem negocia ce să facem şi cum am putea trăi în secolele următoare", a subliniat preşedintele ucrainean.



"O nevoie mai presantă sunt sistemele de apărare antiaeriană care ar putea să împiedice Rusia să lanseze atacuri cu rachete cu rază lungă de acţiune asupra unor oraşe paşnice la sute de mile de linia frontului", a adăugat Zelenski.



Referindu-se la acordul semnat cu Rusia pentru redeschiderea exporturilor de cereale, Zelenski a spus: "Concesiile diplomatice făcute Moscovei ar putea stabiliza oarecum pieţele, dar ar oferi un

răgaz şi ar avea un efect de bumerang".



Rusia şi Ucraina au semnat vineri un acord de referinţă pentru a redeschide porturile ucrainene de la Marea Neagră pentru exporturile de cereale, crescând speranţa că aceasta va contribui la diminuarea crizei alimentare internaţionale agravate de invazia rusă, notează Reuters.