Într-o filmare distribuita pe rețelele de socializare, doi bărbați mascați și bine înarmați anunță că au declanșat în Cecenia „jihadul” împotriva lui Ramzan Kadîrov, liderul republicii. Purtătorul de cuvânt al Batalionului Sheikh Mansur, Islam Belokiev, a declarat că rebelii ceceni au deja un plan pentru a declanșa o insurecție în Cecenia, scrie aktual24.ro.

„Undeva in Cecenia ocupata, la 20 iulie, luptători din Republica Icikeria declara un jihad împotriva lui Ramzan Kadîrov si a Federației Ruse”, este explicația care însoțește filmarea.

Cei doi bărbați dau foc drapelului Ceceniei lui Kadîrov și afișează apoi un alt drapel, cel al Ceceniei din perioada în care a reușit să își obțină independența față de Rusia. Numeroși ceceni anti-Kadîrov luptă deja în Ucraina împotriva forțelor invadatoare ale Rusiei.

Chechens fighting on the side of Ukraine have declared jihad against Kadyrov.

Somewhere in occupied Chechnya July 20th, fighters from the Republic of Ichkeria declare a Jihad against Ramzan Kadyrov's Chechen Republic and the rf pic.twitter.com/JPTM3RO6Ul — 25% - Roman🇺🇦🇹🇷🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇮🇱🇹🇼🇯🇵🇦🇺 (@Wh0Know5) July 21, 2022

Și Fox News anunță ca un batalion cecen pregătește o a doua ofensivă împotriva Moscovei, citând un purtător de cuvânt al forței de lupta voluntară din Ucraina.

„Cunoaștem pozițiile inamicului, unde se află bazele militare rusești”, a declarat purtătorul de cuvânt al Batalionului Sheikh Mansur, Islam Belokiev, într-un mesaj video obținut de Fox News Digital în această săptămâna.

El a anunțat un plan de a lupta din nou pentru independența cecenă. „Am împărțit Republica cecena Icikeria în trei fronturi si 16 sectoare”.

Republica Cecena Icikeria este denumirea statului care a fost format, la începutul anilor ’90, din Cecenia și Ingusetia după declararea independenței față de Rusia. La 30 noiembrie 1991, în Ingusetia a avut loc un referendum în urma căruia rezultatele au dictat separarea acesteia de Republica Cecena a Icikeriei, alăturându-se în schimb Federației Ruse ca republică constitutivă.

Ulterior, Rusia a zdrobit independența cecenă și a instalat un regim marioneta.

Președintele cecen Ramzan Kadîrov a anunțat luni necesitatea de a amplasa sisteme de apărare antiaeriana în munții din Republica Cecena. Rachetele ar urma sa fie amplasate la o unitate de tancuri din districtul Shali, anunță TASS.

„În condițiile actuale, Rusia are nevoie de noi soluții militare strategice. Sunt multe schimbări care trebuie făcute în această privință, dar în primul rând cred că sistemele de apărare aeriană sunt mai necesare ca niciodată în munții din Republica Cecenia, la granița sudică a Rusiei. Baza ar putea fi amplasată pe locul unei unități de tancuri din districtul Shali”, a scris Kadîrov pe canalul său de Telegram.

Liderul cecen a anunțat formarea în republică a unui nou regiment cu destinație specială, Sever-Akhmat, ca parte a trupelor Ministerului rus al Apărării.

„Acesta include luptători care au absorbit experiența operațiunilor de lupta din Siria și Ucraina. Este o unitate de luptă foarte solicitată în realitățile de astăzi, la fel ca și cele trei batalioane cu personal Vostok-Akhmat, Zapad-Akhmat și Yug-Akhmat”, a declarat liderul cecen.

#Kadyrov says there is a need for an air defense base in #Chechnya.



📰UNIAN pic.twitter.com/e3uUOjHNth — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2022

Ministrul apărării al Federației Ruse, Serghei Șoigu, le-a ordonat generalilor ruși să acorde prioritate distrugerii rachetelor cu raza lungă de acțiune și armelor de artilerie ale Ucrainei, după ce armele furnizate de Occident au fost folosite pentru a lovi liniile de aprovizionare ale armatei ruse, informează luni Reuters.

La aproape cinci luni după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei, pe 24 februarie, forțele militare ruse au avansat prin regiunea Donbas din estul Ucrainei și acum ocupă în jur de o cincime din această țară.

Șoigu, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin, a inspectat batalionul Vostok care lupta în Ucraina, a informat Ministerul Apărării rus. Serghei Șoigu „l-a instruit pe comandant să acorde prioritate rachetelor cu raza lungă de acțiune și armelor de artilerie ale inamicului”, a precizat ministerul.

Potrivit ministerului rus, aceste arme au fost utilizate pentru a bombarda zone rezidențiale aflate sub controlul rus în Donbas și pentru a incendia în mod deliberat lanuri de grâu și silozuri de depozitare a cerealelor.

Canalul media Zvezda al armatei ruse l-a arătat pe Șoigu, îmbrăcat în uniforma de luptă, vorbind alături de ministrul-adjunct al apărării Iunus-Bek Ievkurov.

SUA și aliații lor au livrat Ucrainei arme în valoare de miliarde de dolari de când Rusia a declanșat invazia asupra acestei țări, pe 24 februarie, inclusiv arme cu raza de acțiune lunga, cu care Kievul susține că a înregistrat succese pe câmpul de luptă.

Ucraina susține că a întreprins o serie de lovituri de succes asupra unor centre logistice și de muniții ale Rusiei, utilizând sisteme lansatoare de rachete multiple livrate de Occident.

În timpul conferințelor de presă ale Ministerului Apărării, Moscova a subliniat atacurile sale asupra armelor livrate de Occident și a acuzat Ucraina că utilizează arme cu rază de acțiune lungă pentru a lovi zone rezidențiale în regiunile controlate de separatiștii pro-ruși în Donbas.

Liderul separatist Denis Pușilin a declarat joi că doi oameni au fost uciși după ce forțele ucrainene au bombardat o stație de autobuz în orașul Donetk aflat sub controlul separatiștilor în estul Ucrainei.

La rândul său, Anton Herașenko, consilier în cadrul Ministerului de Interne al Ucrainei, a acuzat pe rețelele sociale forțele ruse că au bombardat centrul orașului Donetk și au dat vina pe forțele ucrainene.