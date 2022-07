Soldații ucrainenii au curățat Insula Șerpilor de mine și echipament militar rusesc, după ce rușii s-au retras de pe stânca considerată punct strategic în Marea Neagră, scrie Digi24.

Într-o filmare publicată pe rețelele sociale, apar mai mulți soldați ucraineni care patrulează insula, îndepărtează minele și confiscă echipament militar rusesc, precum și documente lăsate de ruși în timpul retragerii.

Ukraine secures a foothold on Snake Island: our soldiers cleared the island of mines and seized enemy equipment. pic.twitter.com/9OjLJQdmwD