Vladimir Putin a fost lăsat să aștepte stânjenit într-o cameră în fața unei mulțimi de reporteri, înainte să se întâlnească cu omologul său turc, Recep Erdogan, scrie The Guardian, citat de Digi24.

Imaginile surprinse înaintea întâlnirii de marți îl arată pe Putin agitându-se, balansându-se de pe un picior pe altul și făcând diverse grimase în fața camerelor de filmat, timp de aproape un minut, înainte de a fi întâmpinat în sfârșit de Erdogan.

A fost un moment neobișnuit pentru liderul rus, cunoscut pentru faptul că îi lasă intenționat pe liderii mondiali să îl aștepte, uneori ore întregi, înainte de discuțiile programate. Unii au speculat că ar fi putut fi o reacție la o întâlnire din 2020 de la Moscova, în care Erdogan a așteptat atât de mult timp să intre în sala de discuții încât s-a așezat pe scaun.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek