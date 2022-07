Ucrainenii se așteaptă să primească din Statele Unite rachete cu rază lungă de acțiune, de până la 300 de kilometri, după ce inițial SUA a livrat sisteme HIMARS care au o rază de 80 de kilometri. Este scenariul de care se tem rușii, pentru că livrarea unui astfel de armament ucrainenilor ar putea duce la lovituri în Crimeea ocupată ilegal din 2014, scrie Digi24.

Marți, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat că în viitorul apropiat Ucraina ar putea primi astfel de armament de la americani. Totodată, oficialii ucraineni spun că noile sisteme de rachete HIMARS fabricate în SUA, pe care au început să le primească luna trecută, le permit să atingă ținte în Crimeea, care a fost anexată ilegal de Rusia în 2014, și în alte zone ocupate de armata lui Putin.

De altfel, potrivit oficialilor ucraineni, rușii ar fi început să mute deja o parte din navele aflate în portul Sevastopol, de teama unor lovituri.

Însă, rachetele cu rază lungă pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 300 de kilometri de linia frontului, având în raza chiar și podul care leagă partea de vest a Rusiei de Peninsula Crimeea pod strategic și totodată simbolic pe care armata ucraineană spune deschis că îl are în vizor.

The map shows the range (300 km) of ATACMS missiles when fired from positions of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/5VXaQ3P4eU