În evaluarea de luni noapte spre marți dimineață, Institutul pentru Studiu Războiului din Washington (ISW) transmite că Moscova nu va acorda prioritate unui atac pentru a cuceri Sloviansk în această etapă a operaţiunii, ci se va concentra pe ocuparea Siversk şi Bakhmut. De asemenea, Rusia își susține eforturile de război cu ajutorul minorităților etnice, ceea ce ar fi declanșat „rezistența în enclave etnice” ruse, transmite digi24.

Principalele concluzii ale ISW:

Experții ISW citează Ministerul rus al Apărării, care a anunțat pe 18 iulie că ministrul rus Șoigu a inspectat grupul estic și i-a ordonat generalului locotenent Rustam Muradov să acorde prioritate distrugerii rachetelor ucrainene cu rază lungă și a sistemelor de artilerie. Este pentru prima dată când ISW observă menționarea explicită a grupării de forțe estice care operează în Ucraina în această fază a războiului.

Ministerul rus al Apărării a raportat anterior că grupurile de forțe din Centru și Sud au luat parte la capturarea regiunii Lugansk sub conducerea generalului colonel Aleksandr Lapin și a generalului de armată Serghei Surovikin.

Grupul de forțe de Est este probabil compus din elemente ale Districtului Militar de Est al Rusiei, care au fost active de-a lungul axei Izium în regiunea Harkov, punctează ISW.

Încă nu este clar dacă Muradov controlează direct și operațiunile din jurul orașului Harkov. Forțele lui Muradov operează în direcția Izium-Sloviansk aparent cu obiectivul de a ocupa în cele din urmă Sloviansk.

Muradov deține un rang mai scăzut în ierarhia militară rusă decât Lapin și Surovikin, ceea ce sugerează că regimul de la Kremlin consideră că zona Izium-Sloviansk este o prioritate mai mică decât capturarea teritoriului din regiunea Donețk, ca parte a campaniei mai ample din Donbas.

Probabil că regimul de la Kremlin concentrează resursele militare și conducerea de rang înalta armatei ruse în jurul Siversk și Bakhmut, în ciuda solicitărilor anterioare ale lui Shoigu pentru intensificarea operațiunilor de-a lungul tuturor axelor de avans.

