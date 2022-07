Cel puțin șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil, după ce rachetele rusești au lovit orașul Odesa, în cursul nopții, a declarat marți un oficial militar ucrainean citat de CNN, preluată de Hotnews.

Purtătorul de cuvânt al administrației militare de la Odesa, Serhi Bratchuk, a declarat, într-o postare pe Telegram, că orașul a fost vizat de șapte rachete de croazieră „Kalibr” lansate din Marea Neagră. Șase dintre rachetele rusești au lovit zone civile, a mai spus Bratchuk.

#Russian occupiers shelled #Odesa region at night. According to local authorities, six people were injured, including one child.



Operational Command "South" of the Armed Forces of #Ukraine reports that seven Kalibr cruise missiles were fired from the Black Sea. pic.twitter.com/H59fh4yV22