Un nou moment greu de crezut a avut loc la televiziunile rusești, televiziunea de stat Pervîi Kanal difuzând un reportaj despre beneficiile de care au parte rușii care își pierd fiii în Ucraina: își pot cumpăra o mașină Lada nouă, transmite hotnews.

„La fel ca bunicii și străbunicii săi, el a luptat împotriva fascismului”, începe reportajul difuzat de Pervîi Kanal, înainte de a trece la declarațiile făcute de tatăl unuia dintre soldații ruși uciși în Ucraina:

„Am cumpărat o mașină nouă frumoasă în memoria fiului nostru”.

You couldn't make this up



Last night Russian state TV ran a report on the unexpected 'benefits' of having your son killed in Ukraine



