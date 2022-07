Miniștrii de externe ai UE au decis deblocarea celei de-a cincea tranșe, în valoare de 500 de milioane de euro, din Instrumentul european pentru pace, în vederea finanțării unor echipamente militare și arme furnizate Ucrainei, a anunțat luni președintele Consiliului European, Charles Michel.

„Europa continuă să asigure pacea și apărarea valorilor noastre”, a scris Michel pe Twitter.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.



I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.



Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa