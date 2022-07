În timp ce la posturile ruseşti de stat se neagă vehement că Rusia atacă ţinte civile, rudele şi prietenii micuţei Lisa au condus-o pe fetiţa de doar 4 ani pe ultimul său drum, transmite HotNews cu referire la Nexta şi Suspilne.media.

În atacul cu rachete ruseşti de joi din oraşul Viniţa 24 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 200 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Printre victimele nevinovate care şi-au găsit sfârşitul într-o zi aparent normală, în care încercau să îşi ducă viaţa în linişte, departe de linia frontului, se numără şi trei copii.

Doi băieti de 7 şi de 8 ani şi micuţa Lisa, o fetiţă care împlinise 4 ani în luna martie.

Duminică, rudele şi prietenii micuţei care al cărui drum în viaţă a fost întrerupt tragic au înmormântat-o pe fetiţa de numai 4 ani.

In #Vinnytsia today, the funeral of 4-year-old Lisa, who died from a missile attack by the invaders, is being held. pic.twitter.com/eMq0B9f2J1 — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

Coşciugul micuţei îmbrăcate în albe a fost umplut cu jucării şi flori de către oamenii care au venit să îşi ia rămas-bun de la fetiţă.

The funeral of one of the hundreds of Ukrainian children killed by russians in #Vinnytsia

Lisa, a 4-year-old.

The world must stop thus russian evil and punish russian terrorists.

Photo by @suspilne_news pic.twitter.com/dhDK25jdLZ — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 17, 2022

În timp ce ucrainenii îşi îngroapă copiii, în Rusia televiziuniile de stat sunt de neoprit şi spun că trupele ruseşti nu atacă ţinte civile, ci elimină forţe armate ale Ucrainei.

Televiziunea rusă de stat a relatat despre atacul cu rachete de la Viniţa, în care au fost ucişi 24 de persoane, inclusiv doi băieţi de șapte ani şi de opt ani și o fetiță de patru ani, pretinzând că orice acuzație că civilii ar fi fost o ţintă este doar propagandă a "regimului ucrainean", potrivit jurnalistei Julia Davis, sancţionată de Rusia în luna mai.

Russia's strike that killed civilians—including children—in #Vinnitsa is covered on state TV with cold indifference. State TV host dismisses Kyiv's allegations, boasting about the successful "calibration" of the meeting of Ukrainian military officials with foreign arms suppliers. pic.twitter.com/ZvsdAeW0rd — Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 17, 2022

Ministerul rus al Apărării a justificat vineri atacul cu rachete asupra orașului ucrainean Vinița prin faptul că clădirea de birouri bombardată ar fi fost folosită de oficiali militari ucraineni pentru a se întâlni cu furnizori de arme străini, relatează Reuters.

Cel puțin 352 copii au fost uciși în războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, iar alți 652 au fost răniți, potrivit procuraturii generale de la Kiev. Bilanțul nu ia în calcul victimele din zonele ocupate sau cele în care se dau lupte.