În evaluarea războiului de joi noapte spre vineri dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) transmite că pauza operațională a armatei ruse a continuat într-o mare măsură, cu atacuri terestre limitate de-a lungul frontului Sloviansk-Siversk-Bahmut, scrie Digi24.

Principalele concluzii ale ISW:

