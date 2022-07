Orașul Vinița a fost atacat cu rachete de croazieră „Kalibr”. Rușii au lansat rachetele de pe un submarin din Marea Neagră. Anunțul a fost făcut de speakerul comandamentului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Iurie Ignat.

Update 14:30 // 20 de persoane printre care 3 copii au murit în urma atacului cu rachete al armatei ruse asupra orașului Vinița. Despre aceasta a anunțat șeful adjunct al biroului președintelui Kirilo Timoșenko.

Potrivit acestuia, până la moment 52 de persoane au fost rănite, printre care și 3 copii.

Update 13:42 // 17 persoane, printre care 2 copii au murit în urma atacului rusesc cu rachete asupra orașului Vinița. Despre aceasta informează Procuratura Generală din Ucraina.

Știrea inițială!

12 persoane, printre care un copil, au murit în urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului Vinița din Ucraina. Cel puțin 3 rachete au lovit o clădire, informează Poliția Națională a Ucrainei citată de portalul de știri UNIAN.

Potrivit informațiilor preliminare 3 rachete au lovit o clădire. iar alte 4 rachete au fost doborâte de forțele armate ale Ucrainei. 12 persoane, printre care un copil, au murit, iar alte 25 de persoane au fost rănite.

According to #Ukrainian MP @GoncharenkoUa, #Russian invaders hit a shopping mall in #Vinnytsia.



Advisor to the Minister of Internal Affairs of Ukraine Anton Gerashchenko published a video from the scene of the tragedy. pic.twitter.com/64DtybXY6O