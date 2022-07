Turcia a anunțat că Rusia și Ucraina au ajuns la o înțelegere în negocierile despre reluarea exporturilor de grâne ucrainene prin Marea Neagră blocate de invazia rusă, scrie The Guardian, preluată de Digi24.

Ministrul turc al apărării, Hulusi Akar, a spus miercuri că acordul final va fi semnat săptămâna viitoare când părțile implicate se vor întâlni din nou. Înțelegerea presupune înființarea unor puncte de control comune pentru verificarea transporturilor de cereale în porturi, în timp ce Turcia se va ocupa de garantarea siguranței rutelor de export pe Marea Neagră.

Turcia va înființa și un centru de coordonare împreună cu Ucraina, Rusia și ONU pentru asigurarea exporturilor de grâne, a anunțat Akar.

🇺🇦 Black Sea security is a priority in the issue of resuming of Ukrainian agricultural export.



That is why 🇺🇦 has proposed to form a basic navigation algorithm for the Black sea. It will ensure the 🇺🇦 grain export and guarantee food security for millions of people.