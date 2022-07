Surpriză pentru un echipaj de poliție din India când a tras pe dreapta un tuk-tuk: din vehicul au coborât nu mai puțin de 27 de oameni, deși, în mod normal nu încap mai mult de 6. Imaginile surprinse de trecători au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Incidentul a avut loc în orașul indian Fatehpur, informează BBC. Vehiculul circula cu viteză și a fost oprit de polițiștii. Nu mică le-a fost mirarea când au coborât 27 de persoane.

În imaginile surprinse de trecători un polițist scoate pe rând pasagerii și îi numără.

Fatehpur,UP : a family of 27 pepole were riding in the same auto rickshaw, all were returning after offering Bakrid, when the police stopped the auto and started counting, the police were surprised to see 27 people in the same auto

Can someone inform Guinness book of World 😃😃 pic.twitter.com/tdvEHnjfQp